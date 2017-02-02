Украинка О.Линив стала главным дирижером австрийского оперного театра Граца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Уроженка Украины Оксана Линив назначена главным дирижером Оперы Граца с сезона 2017/18 года и до сезона 2019/20. Об этом сообщили в пресс-службе театра, передает УНН.
Отмечается, что Оксана Линив родилась во Львовской области в городе Броды.
Уже в 2004 году она стала финалисткой Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Германии. Кроме того, она достаточно долго была помощником дирижера Одесской оперы.
В Баварской государственной опере Оксана Линево работала помощником генерального музыкального директора этого оперного театра Кирилла Петренко несколько сезонов подряд.
Кроме того, в 2015 году она была признана лучшим дирижером Баварской государственной оперы в номинации "Классическая музыка".