Українка О.Линів стала головним диригентом австрійського оперного театру Граца
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Уродженка України Оксана Линів призначена головним диригентом Опери Граца з сезону 2017/18 року і до сезону 2019/20. Про це повідомили в прес-службі театру, передає УНН.
Зазначається, що Оксана Линів народилася на Львівщині у місті Броди.
Вже у 2004 році вона стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Густава Малера в Німеччині. Крім того, вона достатньо довго була помічником диригента Одеської опери.
У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.
Крім того, у 2015 році її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації "Класична музика".