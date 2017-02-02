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Українка О.Линів стала головним диригентом австрійського оперного театру Граца

Київ • УНН

 • 9341 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Уродженка України Оксана Линів призначена головним диригентом Опери Граца з сезону 2017/18 року і до сезону 2019/20. Про це повідомили в прес-службі театру, передає УНН.

Українка О.Линів стала головним диригентом австрійського оперного театру Граца

Зазначається, що Оксана Линів народилася на Львівщині у місті Броди.

Вже у 2004 році вона стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Густава Малера в Німеччині. Крім того, вона достатньо довго була помічником диригента Одеської опери.

У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.

Крім того, у 2015 році її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації "Класична музика".

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