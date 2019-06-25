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Украина покупает у Китая кожуру цитрусовых, дынь и арбузов

Киев • УНН

 • 15369 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В течение первых пяти месяцев 2019 года шкурок цитрусовых, дынь и арбузов Украина больше всего получает из Китая - на 28 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Украина покупает у Китая кожуру цитрусовых, дынь и арбузов

Удельный вес товаров из Китая в общей структуре импорта шкурок цитрусовых, дынь и арбузов составляла 49,12% (28 тыс. долл.), На втором месте Турция - 40,35% (23 тыс. долл.), Бельгия 5,26% (3 тыс. долл.), из других стран - 5,26% (3 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такой продукции импортировали из Турции (70% на 91 тыс. долл.) И Китая (8,46% на 11 тыс. долл.).

В то же время, в течение 2019 года, Украина не экспортировала таких товаров. Однако в 2018 году Украина экспортировала кожуры цитрусовых, дынь и арбузов только в Россию стоимостью 4 тыс. долл.

Напомним, Китай является основным импортером костей, панцирей и ногтей с Украиной

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