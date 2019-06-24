Китай є основним імпортером кісток, панцирів та нігтів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року кісток, рогів, панцирів, копит, нігтів та дзьобів тварин Україна найбільше експортувала до Китаю – на 361 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Питома вага товарів у Китай у загальній структурі експорту кісток, рогів, панцирів, копит, нігтів та дзьобів тварин становила 99,72% (361 тис. дол.), а також 0,28% експортується у Литву (1 тис.дол.). Усі товари були поставлені протягом травня. За 2018 рік Україна найбільше постачала такої продукції у Китай (90,04% на 218 тис.дол), а також у Польщу та Литву.
Водночас, протягом 2018 – 2019 рр., Україна не імпортувала даного виду товару.
Нагадаємо, найбільше предметів антикваріату в Україну ввозять з Великої Британії.