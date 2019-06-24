Китай является основным импортером костей, панцирей и ногтей с Украины

Удельный вес товаров в Китай в общей структуре экспорта костей, рогов, панцирей, копыт, ногтей и клювов животных составляла 99,72% (361 тыс. долл.), А также 0,28% экспортируется в Литву (1 тыс. долл.). Все товары были поставлены в течение мая. За 2018 год Украина больше поставляла такой продукции в Китай (90,04% на 218 тыс. долл), а также в Польшу и Литву.

В то же время, в течение 2018 - 2019 гг. Украина не импортировала данного вида товара.



Напомним, всего предметов антиквариата в Украине ввозят из Великобритании.