Україна купує у Китаю шкірки цитрусових, динь та кавунів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року шкірок цитрусових, динь та кавунів в Україну найбільше надходить з Китаю – на 28 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Питома вага товарів з Китаю у загальній структурі імпорту шкірок цитрусових, динь та кавунів становила 49,12 % (28 тис. дол.), на другому місці Туреччина – 40,35% (23 тис. дол.), Бельгія 5,26% (3 тис. дол.), з інших країн – 5,26% (3 тис. дол.). У 2018 році найбільше такої продукції імпортували з Туреччини (70% на 91 тис. дол.) та Китаю (8,46% на 11 тис. дол.).
Водночас, протягом 2019 року, Україна не експортувала таких товарів. Однак у 2018 році Україна експортувала шкірки цитрусових, динь та кавунів лише до Росії вартістю 4 тис. дол.
Нагадаємо, Китай є основним імпортером кісток, панцирів та нігтів з України