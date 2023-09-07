Украине достаточно собственного произведенного электричества, импорта сегодня нет - энергетики

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей, импорта сегодня нет, экспорт есть - в Словакию и Молдову. При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов, в Харьковской области энергетики попали под вражеский огонь. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.