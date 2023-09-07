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Україні достатньо власної виробленої електрики, імпорту сьогодні немає - енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, імпорту сьогодні немає, експорт є - до Словаччини та Молдови. При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів, на Харківщині енергетики потрапили під ворожий вогонь. Про це повідомили у четвер у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Генерація та споживання

"Ситуація в енергосистемі стабільна: електроенергії, яку виробляють вітчизняні електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів", - вказали у Міненерго.

У середу, 6 вересня, вечірній максимум споживання тримався на рівні показника вівторка 5 вересня, додали в Укренерго.

При цьому, як вказано, за минулу добу, з різних технічних причин, в аварійний ремонт виведено 3 блоки на теплових електростанціях, проводяться ремонтні роботи. На інших об'єктах генерації триває планова ремонтна кампанія.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3 221,00 МВт-год. Експорт до Словаччини був 360 МВт-год, до Молдови – 173 МВт-год, повідомили у Міненерго.

"Імпорт електроенергії сьогодні відсутній. Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 6269 МВт-год", - зазначили в Укренерго.

Знеструмлення та обстріли

В Одеській області після отримання дозволу від військових енергетики відремонтували пошкоджені обстрілами мережі та заживили усіх споживачів у місті Кілія, повідомили у Міненерго.

На Харківщині поблизу Куп'янська під час виконання ремонтних робіт бригада енергетиків потрапила під обстріл. Обійшлося без жертв, однак поточний ремонт мереж довелося припинити.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсоні після підриву Каховської ГЕС, як вказано, залишаються знеструмленими близько 9 тисяч споживачів.

ЗАЕС

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,02 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.

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