Україні достатньо власної виробленої електрики, імпорту сьогодні немає - енергетики

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, імпорту сьогодні немає, експорт є - до Словаччини та Молдови. При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів, на Харківщині енергетики потрапили під ворожий вогонь. Про це повідомили у четвер у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.