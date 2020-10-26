Украинец за десять игровых минут оформил хет-трик в игре иностранного чемпионата

26-летний футболист появился на поле на 61-й минуте в игре с ФК “Флорешты”, после чего за 10 минут (с 66 по 76) успел оформить хет-трик в игре с “Флорешты”. Сначала он вышел с гоклипером один на один и впоследствии забросил мяч за спину голкиперу. В следующих атаках он дважды замкнул прострел партнеров и установил окончательные цифры — 5:0.

Примечательно, что “Шериф” после 15 очков имеет максимально возможные 45 набранных очков.

Кроме того отметим, Близниченко является воспитанником запорожского “Металлурга” и выступал за “Днепр” и турецкий “Карабюкспор”.