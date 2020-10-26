Українець за десять ігрових хвилин оформив хет-трик у грі іноземного чемпіонату

26-річний футболіст з’явився на полі на 61-й хвилині у грі із ФК “Флорешти”, після чого за 10 хвилин (з 66 по 76) встиг оформити хет-трик у грі з “Флорешти”. Спочатку він вийшов з гокліпером один на один та згодом закинув м’яч за спину голкіперу. В наступних атаках він двічі замкнув простріл партнерів та встановив остаточні цифри — 5:0.

Примітно, що “Шериф” після 15 очок має максимально можливі 45 набраних очок.

Крім того зазначимо, Блізниченко є вихованцем запорізького “Металургу” та виступав за “Дніпро” і турецький “Карабюкспор”.