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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22318 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28854 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74434 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102554 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109557 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116788 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Украинец победил на турнире по пулевой стрельбе в Германии

Украинец победил на турнире по пулевой стрельбе в Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Уроженец ровенской области Олег Омельчук стал чемпионом Международных соревнований по пулевой стрельбе “34. ISAS 2018”, который проходит в Дортмунде (Германия), передает УНН со ссылкой на НОК Украины и сайт соревнований.

Наш 34-летний спортсмен в стрельбе из пистолета на 50 метров набрал 568 очков и опередил на 17 баллов итальянца Джузеппе Джордано. Бронзовым призером стал Мэтью Перри — 546 баллов.

Отметим, что у женщин в стрельбе из винтовки не было равных японцы Аяно Симидзу (626,6).

Заметим, что Омельчук участник предыдущих трех Олимпийских игр. На ОИ-2008 в Пекине он занял 4-е место, а на Играх в Лондоне — 5-е.

Как сообщалось ранее, Омельчук боролся медаль нынешнего чемпионата Европы по пулевой стрельбе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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