Українець тріумфував на турнірі з кульової стрільби в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Уродженець рівненської області Олег Омельчук став чемпіоном Міжнародних змагань з кульової стрільби “34. ISAS 2018”, що відбувається в Дортмунді (Німеччина), передає УНН з посиланням на НОК України та сайт змагань.
Наш 34-річний спортсмен у стрільбі з пістолета на 50 метрів набрав 568 очок і випередив на 17 балів італійця Джузеппе Джордано. Бронзовим призером став Метью Пері — 546 балів.
Відзначимо, що у жінок в стрільбі з гвинтівки не було рівних японці Аяно Сімідзу (626,6).
Зауважимо, що Омельчук учасник попередніх трьох Олімпійських ігор. На ОІ-2008 у Пекіні він зайняв 4-те місце, а на Іграх в Лондоні — 5-те.
Як повідомлялося раніше, Омельчук виборював медаль цьогорічного чемпіонату Європи з кульової стрільби.