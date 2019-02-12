Украинец стал самым результативным игроком матча в составе "Атланты"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялось противостояние “Атланты Хокс” Алексея Леня и “Орландо Мэджик”, сообщает корреспондент УНН.
В первой и второй четвертях “бигмен” сборной Украины часто выходил на линию штрафных. Зато в третьей 12-минутке он порадовал публику “Хокс” слэм-данком через оппонента, а дальше продемонстрировал феерию точных дальних бросков.
За 19:22 минуты украинец набрал 16 очков (2/4 двухочковые, 2/3 трехочковые, 6/8 штрафные) при 2 подборах, 1 передаче, 1 блок-шоте и 1 потере, став самым результативным в собственном коллективе.
Заметим, что “Хокс” потерпели очередное, 38-е поражение в сезоне — 108:124, при 18 победах.