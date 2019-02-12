Українець став найрезультативнішим гравцем матчу у складі "Атланти"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА відбулося протистояння “Атланти Хокс” Олексія Леня та “Орландо Меджик”, повідомляє кореспондент УНН.
У першій і других чвертях “бігмен” збірної України часто виходив на лінію штрафних. Натомість в третій 12-хвилинці він порадував публіку “Хокс” слем-данком через опонента, а далі продемонстрував феєрію влучних дальніх кидків.
За 19:22 хвилини українець набрав 16 очок (2/4 двоочкові, 2/3 триочкові, 6/8 штрафні) при 2 підбираннях, 1 передачі, 1 блок-шоту і 1 втраті, ставши найрезультативнішим у власному колективі.
Зауважимо, що “Хокс” зазнали чергової, 38-ї поразки в сезоні — 108:124, при 18 перемогах.