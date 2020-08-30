Украинец Постол по судейским запискам потерпел поражение в бою с чемпионом мира

Поединок был очень напряженным, боксеры первые раунда присматривались друг к другу, с третьего Рамирес начал активно идти вперед, на что Постол отвечал джебом.

Раза 3-4 американец акцентировано попал по украинцу левым боковым, но тот отвечал "двойкой". Также стоит отметить отличную работу Виктора на ногах. Она стала залогом сопротивления сопернику

В конце боя рефери засчитали победу американца решением большинства судей - 114:114, 115:113 и 116:112.

Таким образом, американец Рамирес остался непобедимым - 26 выигрышей, 17 из которых нокаутом.

Добавим, ранее поединок дважды переносился из-за пандемии коронавируса.