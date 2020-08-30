Украинец Постол по судейским запискам потерпел поражение в бою с чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Лас-Вегасе украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) провел бой с Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО) за чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе, передает УНН со ссылкой на "Luckypunch.net" .
Поединок был очень напряженным, боксеры первые раунда присматривались друг к другу, с третьего Рамирес начал активно идти вперед, на что Постол отвечал джебом.
Раза 3-4 американец акцентировано попал по украинцу левым боковым, но тот отвечал "двойкой". Также стоит отметить отличную работу Виктора на ногах. Она стала залогом сопротивления сопернику
В конце боя рефери засчитали победу американца решением большинства судей - 114:114, 115:113 и 116:112.
Таким образом, американец Рамирес остался непобедимым - 26 выигрышей, 17 из которых нокаутом.
Добавим, ранее поединок дважды переносился из-за пандемии коронавируса.