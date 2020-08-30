Українець Постол за суддівськими записками зазнав поразки у бою з чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Лас-Вегасі український боксер Віктор Постол (31-3, 12 КО) провів бій з Хосе Раміресом (26-0, 17 КО) за чемпіонські пояси WBC і WBO в першій напівсередній вазі, передає УНН з посиланням на "Luckypunch.net".
Поєдинок був дуже напруженим, боксери перші раунди придивлялися один до одного, з третього Рамірес почав активно йти вперед, на що Постол відповідав джебом.
Рази 3-4 американець акцентовано потрапив по українцю лівим боковим, але той відповідав "двійкою". Також варто відзначити відмінну роботу Віктора на ногах. Вона стала запорукою опору супернику
В кінці бою рефері нарахували перемогу американця рішенням більшості суддів – 114:114, 115:113 і 116:112.
Таким чином, американець Рамірес залишився непереможним – 26 виграшів, 17 з яких нокаутом.
Додамо, раніше поєдинок двічі переносився через пандемію коронавірусу.