Украинец покинул пост тренера клуба-лидера чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Главный тренер ФК "Шахтер" из Солигорска Юрий Вернидуб оставил должность клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника.
Вместе с Вернидубом “Шахтер” оставили и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.
Заметим, что сейчас “Шахтер” с 43 очками идет лидером чемпионата Беларуси и опережает “БАТЭ” (43) по дополнительным показателям.