Українець покинув посаду тренера клубу-лідера чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Головний тренер ФК "Шахтар" із Солігорська Юрій Вернидуб залишив посаду клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Вернидуб прийняв рішення подати у відставку зі свого поста за власним бажанням, у зв’язку з сімейними обставинами. Клуб задовольнив запит тренера і приступив до пошуку нового наставника.
Разом з Вернидубом “Шахтар” залишили і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.
Зауважимо, що наразі “Шахтар” із 43 очками йде лідером чемпіонату Білорусі та випереджає “БАТЕ” (43) за додатковими показниками.