Украинец после ДТП в Польше до сих пор в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинец, который выжил после смертельного ДТП в Польше на этой неделе, до сих пор находится в критическом состоянии. Процесс оформления документов по переправке тел трех погибших в ДТП украинцев в Украину начнется с понедельника. Об этом УНН сообщили в посольстве Украины в Польше.
"Состояние критическое, тяжелое. Изменений никаких", - рассказали в посольстве.
Документы на вывоз тел погибших в ДТП трех украинцев из Польши в Украину начнут оформлять с понедельника, сообщили в посольстве.
"Со следующей недели, с понедельника, будут оформляться все документы. Вчера было взято разрешение у прокурора на вывоз тел, карты о смерти. На основании этих документов будут оформляться свидетельства о смерти, позже - разрешение санэпидемиолога на вывоз. И семья планирует на следующей неделе вывозить тела", - рассказали в посольстве.
Напомним, вчера, 14 июня, украинский консул встретился с родными погибших в ДТП возле уезда Мендзыжеч в западной Польше.
Как сообщал УНН, 12 июня в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Возбуждено уголовное дело.