Смертельна ДТП з українцями в Польщі: відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Польщі відкрили кримінальну справу за фактом смертельної ДТП з українцями. Про це УНН повідомили у МЗС.
"Відкрито кримінальну справу, правоохоронці встановлюють причини", - повідомили у відомстві.
Наразі родичів уже сповістили про ДТП.
Нагадаємо, у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців.
Аварія сталася в середу після 17:00 на місцевій дорозі між Пщевом і Новим Гожицьким у комуні Пшечів. Водій Оpel astra втратив контроль та в'їхав у дерево.