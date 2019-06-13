Смертельное ДТП с украинцами в Польше: возбуждено дело
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Польше открыли уголовное дело по факту смертельного ДТП с украинцами. Об этом УНН сообщили в МИД.
"Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают причины", - сообщили в ведомстве.
Сейчас родственников уже известили о ДТП.
Напомним, в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинский.
Авария произошла в среду после 17:00 на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицьким в коммуне Пшечив. Водитель Оpel astra потерял контроль и въехал в дерево.