Українець після ДТП у Польщі досі у критичному стані

КИЇВ. 15 червня. УНН. Українець, який вижив після смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Польщі цього тижня, досі перебуває у критичному стані. Процес оформлення документів щодо переправлення тіл трьох загиблих у ДТП українців до України розпочнеться з понеділка. Про це УНН повідомили у посольстві України в Польщі.