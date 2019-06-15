Українець після ДТП у Польщі досі у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українець, який вижив після смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Польщі цього тижня, досі перебуває у критичному стані. Процес оформлення документів щодо переправлення тіл трьох загиблих у ДТП українців до України розпочнеться з понеділка. Про це УНН повідомили у посольстві України в Польщі.
"Стан критичний, важкий. Змін ніяких", - розповіли у посольстві.
Документи на вивезення тіл загиблих у ДТП трьох українців з Польщі до України почнуть оформляти з понеділка, поінформували у посольстві.
"З наступного тижня, з понеділка, будуть оформлятися усі документи. Вчора був взятий дозвіл у прокурора на вивезення тіл, карти про смерть. На підставі цих документів будуть оформлятися свідоцтва про смерть, пізніше - дозвіл санепідеміолога на вивезення. І родина планує наступного тижня вивозити тіла", - розповіли у посольстві.
Нагадаємо, вчора, 14 червня, український консул зустрівся із рідними загиблих у ДТП біля повіту Мєндзижеч у західній Польщі.
Як повідомляв УНН, 12 червня у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відкрито кримінальну справу.