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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22247 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28783 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74345 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80246 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102547 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109552 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116784 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Украинец пытался ввезти из Беларуси более 80 старинных монет

Украинец пытался ввезти из Беларуси более 80 старинных монет

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Вчера в железнодорожном пункте пропуска "Удрицк" во время оформления поезда, прибывшего из Беларуси, пограничники Луцкого отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили старинные монеты. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Предметы нашли с помощью металлоискателя у гражданина Украины среди его багажа. Житель города Костополь Ровенской области перевозил 84 монеты в личных вещах. Коллекция состояла из монет времен Российской империи - 1720-1730 лет, Польши - 1930-х годов и Советской страны - 1920-1960-х годов ", - говорится в сообщении.

В настоящее время изъятые монеты отправлены на экспертизу для установления их культурной и исторической ценности.

Напомним, в железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили крупную партию лекарственных препаратов для ухода за пчелами.

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