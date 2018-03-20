Украинец пытался ввезти из Беларуси более 80 старинных монет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вчера в железнодорожном пункте пропуска "Удрицк" во время оформления поезда, прибывшего из Беларуси, пограничники Луцкого отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили старинные монеты. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Предметы нашли с помощью металлоискателя у гражданина Украины среди его багажа. Житель города Костополь Ровенской области перевозил 84 монеты в личных вещах. Коллекция состояла из монет времен Российской империи - 1720-1730 лет, Польши - 1930-х годов и Советской страны - 1920-1960-х годов ", - говорится в сообщении.
В настоящее время изъятые монеты отправлены на экспертизу для установления их культурной и исторической ценности.
Напомним, в железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили крупную партию лекарственных препаратов для ухода за пчелами.