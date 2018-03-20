Українець намагався ввезти з Білорусі понад 80 старовинних монет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Учора в залізничному пункті пропуску “Удрицьк” під час оформлення потяга, що прибув із Білорусі, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили старовинні монети. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Предмети знайшли за допомогою металошукача у громадянина України серед його багажу. Житель міста Костопіль Рівненської області перевозив 84 монети в особистих речах. Колекція складалась з монет часів Російської імперії — 1720-1730 років, Польщі — 1930-х років та Радянської країни — 1920-1960-х років”, — йдеться у повідомленні.
На даний час вилучені монети відправлені на експертизу для встановлення їх культурної та історичної цінності.
Нагадаємо, в залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили велику партію лікарських препаратів для догляду за бджолами.