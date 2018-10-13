Украинец пытался вывезти в РФ старинную икону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В пункте пропуска "Катериновка" в Сумской области пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинную икону, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"... при осуществлении мер контроля общая обзорная группа обнаружила в багажнике автомобиля "Дэу" украинской регистрации среди личных вещей церковный предмет, а именно - старинную икону Смоленской Божьей матери, ориентировочно XIX века, которую 54-летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что обнаруженную икону изъято работниками ГФС для проведения экспертизы и последующего принятия правового решения.