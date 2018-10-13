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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63383 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116799 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124789 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164531 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151675 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139928 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130164 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178060 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118278 просмотра

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Украинец пытался вывезти в РФ старинную икону

Украинец пытался вывезти в РФ старинную икону

Киев  •  УНН

 • 11295 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В пункте пропуска "Катериновка" в Сумской области пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинную икону, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"... при осуществлении мер контроля общая обзорная группа обнаружила в багажнике автомобиля "Дэу" украинской регистрации среди личных вещей церковный предмет, а именно - старинную икону Смоленской Божьей матери, ориентировочно XIX века, которую 54-летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что обнаруженную икону изъято работниками ГФС для проведения экспертизы и последующего принятия правового решения.

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