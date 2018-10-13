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Українець намагався вивезти до РФ старовинну ікону

Українець намагався вивезти до РФ старовинну ікону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У пункті пропуску “Катеринівка”, що на Сумщині, прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили старовинну ікону, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“...під час здійснення заходів контролю спільна оглядова група виявила в багажнику автомобіля „Деу“ української реєстрації серед особистих речей церковний предмет, а саме — старовинну ікону Смоленської Божої матері, орієнтовно ХІХ століття, яку 54-річний громадянин України намагався незаконно вивезти до Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.

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У прес-службі додали, що виявлену ікону вилучено працівниками ДФС для проведення експертизи та подальшого прийняття правового рішення.

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