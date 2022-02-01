Украина встретится с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В полуфинале Евро-2022 сборная Украины по футзалу сыграет против сборной России, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
"В полуфинале Евро-2022 сборная Украины по футзалу сыграет против сборной России. Игра состоится 4 февраля", - говорится в сообщении.
Ранее
Как сообщал УНН, сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро.
Ожидалось, что Украина в полуфинале сыграет против России или Грузии, матч между этими командами пройдет 1 февраля. Также в этот день сойдутся Испания со Словакией.