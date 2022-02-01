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15 марта, 19:03 • 105819 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141151 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122077 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115693 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104119 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101126 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91609 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123158 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина встретится с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Украина встретится с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Киев • УНН

 • 19333 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В полуфинале Евро-2022 сборная Украины по футзалу сыграет против сборной России, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

"В полуфинале Евро-2022 сборная Украины по футзалу сыграет против сборной России. Игра состоится 4 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро.

Ожидалось, что Украина в полуфинале сыграет против России или Грузии, матч между этими командами пройдет 1 февраля. Также в этот день сойдутся Испания со Словакией.

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