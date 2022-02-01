Україна зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022 з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У півфіналі Євро-2022 збірна України з футзалу зіграє проти збірної Росії, передає УНН із посиланям на УАФ.
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"У півфіналі Євро-2022 збірна України з футзалу зіграє проти збірної Росії. Гра відбудеться 4 лютого", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла у півфінал Євро.
Очікувалось, що Україна у півфіналі зіграє проти Росії або Грузії, матч між цими командами пройде 1 лютого. Також в цей день зійдуться Іспанія зі Словаччиною.