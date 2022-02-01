Україна вийшла у півфінал Євро з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла у півфінал Євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на асоціацію футзалу України.
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Збірна України з футзалу виграла матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи у команди Казахстану та вийшла у півфінал змагань. Матч закінчився з рахунком 5:3. Він відбувся ввечері в Амстердамі на арені Ziggo Dome. М’ячі за українську збірну забили: Петро Шотурма, Ігор Корсун, Михайло Зварич, Володимир Разуванов та Ярослав Лебідь.
Україна далі у півфіналі зіграє проти Росії або Грузії, матч між цими командами пройде 1 лютого. Також в цей день зійдуться Іспанія зі Словаччиною.
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