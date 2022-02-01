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Україна вийшла у півфінал Євро з футзалу

Україна вийшла у півфінал Євро з футзалу

Київ • УНН

 • 22136 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла у півфінал Євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на асоціацію футзалу України.

Деталі

Збірна України з футзалу виграла матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи у команди Казахстану та вийшла у півфінал змагань. Матч закінчився з рахунком 5:3. Він відбувся ввечері в Амстердамі на арені Ziggo Dome. М’ячі за українську збірну забили: Петро Шотурма, Ігор Корсун, Михайло Зварич, Володимир Разуванов та Ярослав Лебідь.

Україна далі у півфіналі зіграє проти Росії або Грузії, матч між цими командами пройде 1 лютого. Також в цей день зійдуться Іспанія зі Словаччиною.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, “Динамо” оголосило ім’я першого суперника на тренувальному зборі в Туреччині.

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