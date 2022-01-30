"Динамо" оголосило ім'я першого суперника на тренувальному зборі в Туреччині

Деталі

Старт збору буде пов'язаним з контрольним матчем, який відбудеться у день прильоту "біло-синіх" до Туреччини - 31 січня.

Перший спаринг-партнер на другому зборі – болгарський "Лудогорець", з яким кияни зустрічались на цьому ж стадіоні рівно рік тому.

Примітно, що "Лудогорець" виграв чемпіонат Болгарії у минулому сезоні, і наразі йде лідером нинішньої першості – 42 очки проти 40 у "ЦСКА" із Софії.

Доповнення

У рамках збору "біло-синіми" планується проведення семи контрольних матчів, проте у програмі можливі зміни.