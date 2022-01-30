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15 марта, 19:03 • 102635 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134082 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118417 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112324 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102063 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100119 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87433 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Динамо" объявило имя первого соперника на тренировочном сборе в Турции

"Динамо" объявило имя первого соперника на тренировочном сборе в Турции

Киев • УНН

 • 19056 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Киевское "Динамо" опубликовало планы на начало второго зимнего межсезонного сбора, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.

Детали

Старт сбора будет связанным с контрольным матчем, который состоится в день прилета "бело-синих" в Турцию - 31 января.
Первый спарринг-партнер на втором сборе - болгарский "Лудогорец", с которым киевляне встречались на этом же стадионе ровно год назад.

Примечательно, что "Лудогорець" выиграл чемпионат Болгарии в прошлом сезоне, и сейчас идет лидером нынешнего первенства - 42 очка против 40 у "ЦСКА" из Софии.

Дополнение

В рамках сбора "бело-синими" планируется проведение семи контрольных матчей, однако в программе возможны изменения.

Украинские Национальные Новости

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