Украина выиграла второе "золото" на юношеской Олимпиаде

“Наш представитель в академической гребле 18-летний Иван Тищенко из Черкасс первым пришел на финиш финального заезда среди мужских одиночек, не оставив никаких шансов соперникам из Австралии, Беларуси и Перу”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, первую золотую медаль для Украины на юношеской Олимпиаде выиграла шпажистка Екатерина Чорний.

Напомним, первую медаль — бронзу — в копилку “сине-желтых” принес дзюдоист Олег Вередиба.