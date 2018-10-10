Украина выиграла второе "золото" на юношеской Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинец Иван Тищенко завоевал золотую медаль в академической гребле на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
“Наш представитель в академической гребле 18-летний Иван Тищенко из Черкасс первым пришел на финиш финального заезда среди мужских одиночек, не оставив никаких шансов соперникам из Австралии, Беларуси и Перу”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, первую золотую медаль для Украины на юношеской Олимпиаде выиграла шпажистка Екатерина Чорний.
Напомним, первую медаль — бронзу — в копилку “сине-желтых” принес дзюдоист Олег Вередиба.