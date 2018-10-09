Україна виборола перше "золото" на Юнацьких Олімпійських іграх-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Буенос-Айресі в рамках третьої в історії Юнацької Олімпіади скарбничка збірної України поповнилася другою медаллю, повідомляє УНН із посиланням на сайт змагань.
Шпажистка Катерина Чорній на шляху до нагороди в 1/8 фіналу була кращою за казашку Тамілу Мурідову — 15:10, в чвертьфіналі перемогла угорку Кінгу Декані, завдавши лише на один укол більше — 14:13.
Далі українка подолала супротив Вероніки Белешової з Чехії 15:11, а у вирішальній боротьбі виявилася кращою за Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу — 11:9.
Таким чином, Чорній стала першим автором золотої нагороди для України на цій Юнацькій Олімпіаді.
Нагадаємо, що першу медаль у скарбничку “синьо-жовтих” приніс дзюдоїст Вередиба.