Україна виборола перше "золото" на Юнацьких Олімпійських іграх-2018

Шпажистка Катерина Чорній на шляху до нагороди в 1/8 фіналу була кращою за казашку Тамілу Мурідову — 15:10, в чвертьфіналі перемогла угорку Кінгу Декані, завдавши лише на один укол більше — 14:13.

Далі українка подолала супротив Вероніки Белешової з Чехії 15:11, а у вирішальній боротьбі виявилася кращою за Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу — 11:9.

Таким чином, Чорній стала першим автором золотої нагороди для України на цій Юнацькій Олімпіаді.

Нагадаємо, що першу медаль у скарбничку “синьо-жовтих” приніс дзюдоїст Вередиба.