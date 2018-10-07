Україна завоювала першу медаль на Юнацьких Олімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В перший же ігровий день ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в аргентинському Буенос-Айресі українські юні олімпійці поповнили медальну скарбничку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Наш дзюдоїст Олег Вередиба у ваговій категорії 55 кг виборов бронзову нагороду. У втішному фіналі українець здобув перемогу над суперником з Франції.
Натомість Анастасія Балабан у сутичці за “бронзу” поступилася дзюдоїстці із Косово.
Додамо, в аргентинській столиці ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри триватимуть до 18 жовтня.