Україна здобула друге "золото" на юнацькій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Українець Іван Тищенко здобув золоту медаль в академічному веслуванні на юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
“Наш представник в академічному веслуванні 18-річний Іван Тищенко з Черкас першим прийшов на фініш фінального заїзду серед чоловічих одиночок, не залишивши жодних шансів суперникам з Австралії, Білорусі та Перу”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, першу золоту медаль для України на юнацькій Олімпіаді здобула шпажистка Катерина Чорній.
Нагадаємо, першу медаль — бронзу — у скарбничку “синьо-жовтих” приніс дзюдоїст Олег Вередиба.