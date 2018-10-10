Україна здобула друге "золото" на юнацькій Олімпіаді

“Наш представник в академічному веслуванні 18-річний Іван Тищенко з Черкас першим прийшов на фініш фінального заїзду серед чоловічих одиночок, не залишивши жодних шансів суперникам з Австралії, Білорусі та Перу”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, першу золоту медаль для України на юнацькій Олімпіаді здобула шпажистка Катерина Чорній.

Нагадаємо, першу медаль — бронзу — у скарбничку “синьо-жовтих” приніс дзюдоїст Олег Вередиба.