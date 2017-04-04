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Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,2 млрд куб. м

Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,2 млрд куб. м

Киев  •  УНН

 • 14495 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 апреля увеличился до 8,233 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 10,68 млн куб. м газа.

Также за сутки в ПХГ Украины было закачано 19,15 млн куб. м газа.

При этом в данных за 2 апреля указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 9,92 млн куб. м, из Польши - 3,84 млн куб. м, из Венгрии - 1,85 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

По данным "Укртрансгаза", во время прохождения текущего отопительного сезона из ПХГ было отобрано лишь 6,7 млрд куб. м газа, что на 21% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. В частности, в I квартале из ПХГ было поднято 3,9 млрд куб. м голубого топлива, что на 1,6 млрд куб. м меньше показателей прошлого года. В то же время этот объем был компенсирован за счет увеличения импортных поставок газа из Европы.

Кроме того, в компании сообщили, что в I квартале использование газа в Украине составило 12,2 млрд куб. м, что на 7% меньше показателей прошлого года. Потребность отечественных потребителей в природном газе покрывалась за счет отечественной добычи - 5,1 млрд куб. м, импорта из Европы - 4,2 млрд куб. м, а также накопленного в хранилищах - 3,9 млрд куб. м.

С января по март месяц отечественными газодобывающими компаниями было произведено 1,78 млрд куб. м газа, что на 3,3% или 57 млн ​​куб. м больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Указано также, что по итогам I квартала через газотранспортную сеть Украины в Европу было транспортировано 23,2 млрд куб. м голубого топлива, что на 20% больше показателей прошлого года. Как отмечается, несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной, Украина обеспечивает стабильные поставки газа в Европу.

Напомним, 11 марта Украина прекратила отбор и начала закачки газа в ПХГ.

Украинские Национальные Новости

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