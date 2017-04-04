Україна збільшила запаси газу у ПСГ до 8,2 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 квітня збільшився до 8,233 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 10,68 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 19,15 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 2 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 9,92 млн куб. м, з Польщі - 3,84 млн куб. м, з Угорщини - 1,85 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
За даними "Укртрансгазу", під час проходження поточного опалювального сезону із ПСГ було відібрано лише 6,7 млрд куб. м газу, що на 21% менше за показники аналогічного періоду минулого року. Зокрема в І кварталі з ПСГ було піднято 3,9 млрд куб. м блакитного палива, що на 1,6 млрд куб. м менше за показники минулого року. Водночас цей обсяг був компенсований через збільшення імпортних поставок газу з Європи.
Крім того, у компанії повідомили, що у І кварталі використання газу в Україні становило 12,2 млрд куб. м, що на 7% менше за показники минулого року. Потреба вітчизняних споживачів у природньому газі покривалась за рахунок вітчизняного видобутку – 5,1 млрд куб. м, імпорту з Європи – 4,2 млрд куб. м, а також накопиченого у газосховищах – 3,9 млрд куб. м.
З січня по березень місяць вітчизняними газовидобувними компаніями було вироблено 1,78 млрд куб. м газу, що на 3,3% або 57 млн куб. м більше за показники аналогічного періоду минулого року.
Вказано також, що за підсумками І кварталу через газотранспортну мережу України до Європи було протранспортовано 23,2 млрд куб. м блакитного палива, що на 20% більше за показники минулого року. Як зазначається, попри недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільне постачання газу до Європи.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.