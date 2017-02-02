Украина увеличила транзит газа в Европу в 1,4 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В январе 2017 года для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему было протранспортировано 8,9 млрд кубометров природного газа, что на 38% или 2,5 млрд куб. м больше чем показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.
Как отмечается, по оперативной информации центрального диспетчерского департамента, заявки стран-импортеров выполняются своевременно и в полном объеме, об этом свидетельствует официальная позиция компании Snam – итальянского оператора газотранспортной системы, которая была распространена в средствах массовой информации, сообщает компания.
"Поток российского газа в Италию (крупнейший потребитель транзитного газа, который поступает через украинский коридор) 1 февраля, соответствует номинации (оперативной заявке) – 103 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении итальянского оператора газотранспортной системы, которое цитирует "Укртрансгаз".
В 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб. м.