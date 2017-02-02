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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58845 перегляди

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Україна збільшила транзит газу до Європи в 1,4 раза

Київ • УНН

 • 8075 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У січні 2017 року для європейських споживачів через українську газотранспортну систему було протранспортовано 8,9 млрд кубометрів природного газу, що на 38% або 2,5 млрд куб. м більше за показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.

Україна збільшила транзит газу до Європи в 1,4 раза

Як зазначається, за оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, заявки країн-імпортерів виконуються своєчасно та у повному обсязі, про це також свідчить офіційна позиція компанії Snam – оператора італійської газотранспортної системи яка була розповсюджена в засобах масової інформації, повідомляє компанія.

"Поток російського газу в Італію (найбільший споживач транзитного газу який надходить через український коридор) 1 лютого, відповідає номінації (оперативній заявці) – 103 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні оператора італійської газотранспортної системи, яке цитує "Укртрансгаз".

У 2016 році транзит природного газу для європейських споживачів через українську газотранспортну систему зріс на 23% і склав 82,2 млрд куб. м.

Українські Національні Новини

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