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Украина увеличила присутствие в Генеральном секретариате Интерпола

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинские правоохранители увеличили свое присутствие в Генеральном секретариате Интерпола. Теперь в секретариате находится трое украинских полицейских, сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной Полиции Украины.

Украина увеличила присутствие в Генеральном секретариате Интерпола

Так, по словам Князева, 2018 можно назвать годом активного и плодотворного международного сотрудничества. В частности, количество представителей украинской полиции в Генеральном секретариате Интерпола увеличено с одного до трех полицейских.

Сейчас продолжаются переговоры о назначении представителя Нацполиции в Глобальный комплекса инноваций Интерпола в Сингапуре, сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что один представитель Нацполиции начал работу в штаб-квартире Европола в Гааге. Сейчас продолжаются переговоры об увеличении украинского представительства в Европоле до трех полицейских.

Князев также сообщил об участии 24 работников Национальной полиции Украины в трех миротворческих миссиях: на Кипре, в Республике Южный Судан и Косово.

В то же время он отметил, что в течение 2018 году с использованием каналов Интерпола правоохранители установили 773 человека, подозреваемых в совершении преступлений.

"Осуществлено экстрадицию в Украину 37 человек и из Украины экстрадировано 53 человека. В настоящее время в международном розыске находится 2 130 человек, которым объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил председатель Нацполиции.

Как сообщал УНН, 21 ноября старший вице-президент Интерпола, который временно исполнял обязанности президента ICPO, 57-летний Ким Йонг Ян из Южной Кореи избран президентом организации

Фаворитом на выборах нового главы Интерпола был генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

По словам начальника Управления государственной охраны Украины генерал-полковника Валерия Гелетей, избрание Ким Чон Яна на пост президента Интерпола и провал россиянина Александра Прокопчука является демонстрацией поддержки Украины в гибридной войне с Российской Федерацией со стороны международного сообщества.

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