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Україна збільшила присутність у Генеральному секретаріаті Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українські правоохоронці збільшили свою присутність у Генеральному секретаріаті Інтерполу. Тепер в секретаріаті перебуває троє українських поліцейських, повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв прес-конференції, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної Поліції України.

Україна збільшила присутність у Генеральному секретаріаті Інтерполу

Так, за словами Князєва, 2018 рік можна назвати роком активної та плідної міжнародної співпраці. Зокрема, кількість представників української поліції в Генеральному секретаріаті Інтерполу збільшено з одного до трьох поліцейських.
Зараз тривають перемовини щодо призначення представника Нацполіції до Глобального комплексу інновацій Інтерполу у Сінгапурі, повідомили у прес-службі.

Повідомляється, що один представник Нацполіції почав роботу у штаб-квартирі Європолу у Гаазі. Зараз тривають перемовини щодо збільшення українського представництва в Європолі до трьох поліцейських.
Князєв також повідомив про участь 24 працівників Національної поліції України у трьох миротворчих місіях: на Кіпрі, у Республіці Південний Судан та Косово.

Водночас він зазначив, що упродовж 2018 року з використанням каналів Інтерполу правоохоронці встановили 773 особи, підозрюваних у вчинені злочинів.

“Здійснено екстрадицію в Україну 37 осіб та з України екстрадовано 53 особи. На цей час у міжнародному розшуку перебуває 2 130 осіб, яким оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомив Голова Нацполіції.

Як повідомляв УНН, 21 листопада старший віце-президент Інтерполу, який тимчасово виконував обов’язки президента ICPO, 57-річний Кім Йонг Ян з Південної Кореї обраний президентом організації.

Фаворитом на виборах нового голови Інтерполу був генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук. Він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

За словами начальника Управління державної охорони України генерал-полковника Валерія Гелетя, обрання Кім Чон Яна на посаду президента Інтерполу і провал росіянина Олександра Прокопчука є демонстрацією підтримки України в гібридній війні з Російською Федерацією з боку міжнародної спільноти.

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