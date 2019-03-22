Украина сохранила статус ключевого поставщика курятины в ЕС

В январе Украина поставила 8 тыс. 169 тонн мяса птицы и заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортёров.

Опережают Украину Таиланд и Бразилия. Страны экспортировали 32 тыс. 576 тонн и 28 тыс. 590 тонн соответственно.

В денежном выражении Таиланд поставил в ЕС курятины на 97 млн евро, Бразилия - на 57 млн евро, Украина - на 10 млн евро.

Напомним, Украина наращивает экспортные позиции на мировом рынке курятины. Согласно государственной статистике, в прошлом году украинские птичники поставили за границу 328 тыс. тонн курятины и заняли 6-е место в глобальном рейтинге экспортеров, обойдя Россию и Канаду.

Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным птичникам существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.

Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине – агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка.