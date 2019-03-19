Увеличение "куриных" квот позволит европейцам питаться дешевле

Согласно предварительному соглашению, Еврокомиссия планирует увеличить импортную квоту на украинскую курятину - с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, напомнила Чапля.

"Несмотря на то, что цифры кажутся многообещающими, малые тарифные квоты по своей сути вредны и ущемляют выбор потребителей. Ограничивая количество импорта куриной грудки, поступающей на рынок ЕС, ЕС создает искажения на рынке, что приводит к снижению благосостояния потребителей.

Проще говоря, свободная торговля - это обмен, который позволяет каждой стороне использовать свое преимущество и извлекать выгоду из преимущества другой", - заявила она.

Выгоду от увеличения импортных квот получат европейские потребители, говорит Чапля.

"Европейские потребители могут получать значительно больший запас куриных грудок по более низкой цене", - подчеркивает она.

В то же время результатом сделки могут быть недовольны европейские птицеводы, говорит представитель Центра.

"И здесь очень важно не позволить им помешать этим переговорам", - отметила она.

В идеале, ЕС не должен вводить торговые ограничения в виде тарифных квот, так как это бьет по потребителям.

"Вместо этого нужно способствовать свободному обмену", - резюмировала Чапля.

Напомним, Украина в прошлом году поднялась на шестое место в мировом рейтинге поставщиков курятины. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.

На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом читайте в материале УНН.