Увеличение "куриных" квот позволит европейцам питаться дешевле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вскоре Украина получит шанс увеличить экспорт курятины в Европу. Это произойдет, если Европарламент одобрит договоренность сторон об изменении соглашения о зоне свободной торговли. От позитивного решения ЕП выиграет европейский потребитель, который получит большой выбор продукта по низкой цене. Об этом заявила представитель "Центра выбора потребителя" (Consumer Choice Centre) Мария Чапля, передает УНН со ссылкой на Food and Drink International.
Согласно предварительному соглашению, Еврокомиссия планирует увеличить импортную квоту на украинскую курятину - с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, напомнила Чапля.
"Несмотря на то, что цифры кажутся многообещающими, малые тарифные квоты по своей сути вредны и ущемляют выбор потребителей. Ограничивая количество импорта куриной грудки, поступающей на рынок ЕС, ЕС создает искажения на рынке, что приводит к снижению благосостояния потребителей.
Проще говоря, свободная торговля - это обмен, который позволяет каждой стороне использовать свое преимущество и извлекать выгоду из преимущества другой", - заявила она.
Выгоду от увеличения импортных квот получат европейские потребители, говорит Чапля.
"Европейские потребители могут получать значительно больший запас куриных грудок по более низкой цене", - подчеркивает она.
В то же время результатом сделки могут быть недовольны европейские птицеводы, говорит представитель Центра.
"И здесь очень важно не позволить им помешать этим переговорам", - отметила она.
В идеале, ЕС не должен вводить торговые ограничения в виде тарифных квот, так как это бьет по потребителям.
"Вместо этого нужно способствовать свободному обмену", - резюмировала Чапля.
Напомним, Украина в прошлом году поднялась на шестое место в мировом рейтинге поставщиков курятины. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.
На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом читайте в материале УНН.