Збільшення "курячих" квот дозволить європейцям харчуватися дешевше

КИЇВ. 19 березня. УНН. Незабаром Україна отримає шанс збільшити експорт курятини в Європу. Це станеться, якщо Європарламент схвалить домовленість сторін про зміну угоди про зону вільної торгівлі. Від позитивного рішення ЄП виграє європейський споживач, який отримає великий вибір продукту за низькою ціною. Про це заявила представник "Центру вибору споживача" (Consumer Choice Centre) Марія Чапля, передає УНН з посиланням на Food and Drink International.