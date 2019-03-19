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Збільшення "курячих" квот дозволить європейцям харчуватися дешевше

Київ • УНН

 • 21282 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Незабаром Україна отримає шанс збільшити експорт курятини в Європу. Це станеться, якщо Європарламент схвалить домовленість сторін про зміну угоди про зону вільної торгівлі. Від позитивного рішення ЄП виграє європейський споживач, який отримає великий вибір продукту за низькою ціною. Про це заявила представник "Центру вибору споживача" (Consumer Choice Centre) Марія Чапля, передає УНН з посиланням на Food and Drink International.

Збільшення "курячих" квот дозволить європейцям харчуватися дешевше

Згідно з попередньою угодою, Єврокомісія планує збільшити імпортну квоту на українську курятину - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік, нагадала Чапля.

"Не дивлячись на те, що цифри здаються багатообіцяючими, малі тарифні квоти по своїй суті шкідливі і обмежують вибір споживачів. Обмежуючи кількість імпорту курячої грудки, що надходить на ринок ЄС, ЄС створює спотворення на ринку, що призводить до зниження добробуту споживачів.

Простіше кажучи, вільна торгівля - це обмін, який дозволяє кожній стороні використовувати свою перевагу і отримувати вигоду з переваги іншої", - заявила вона.

Вигоду від збільшення імпортних квот отримають європейські споживачі, говорить Чапля.

"Європейські споживачі можуть отримувати значно більший запас курячих грудок за нижчою ціною", - наголошує вона.

У той же час, результатом угоди можуть бути незадоволені європейські птахівники, каже представник Центру.

"І тут дуже важливо не дозволити їм перешкодити цим переговорам", - зазначила вона.

В ідеалі, ЄС не повинен вводити торгові обмеження у вигляді тарифних квот, так як це б'є по споживачах.

"Замість цього потрібно сприяти вільному обміну", - резюмувала Чапля.

Нагадаємо, Україна в минулому році піднялася на шосте місце в світовому рейтингу постачальників курятини. В ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись тільки Бразилії і Таїланду.

Минулого тижня також стало відомо, що Єврокомісія планує як мінімум удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов'язує цей безпрецедентний крок з Юрієм Косюком (МХП), який "своїм геніальним ходом" розворушив всю Європу. Детальніше про це читайте в матеріалі УНН.

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