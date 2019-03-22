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Україна зберегла статус ключового постачальника курятини до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейська комісія опублікувала дані щодо поставок курятини за січень 2019 року. Україна - серед головних постачальників до країн ЄС, передає УНН з посиланням на звіт.

Україна зберегла статус ключового постачальника курятини до ЄС

У січні Україна поставила 8 тис. 169 тонн м'яса птиці і посіла третє місце у рейтингу найбільших експортерів.

Випереджають Україну Таїланд і Бразилія. Країни експортували 32 тис. 576 тонн і 28 тис. 590 тонн відповідно.

У грошовому вираженні Таїланд поставив до ЄС курятини на 97 млн євро, Бразилія - на 57 млн євро, Україна - на 10 млн євро.

Нагадаємо, Україна нарощує експортні позиції на світовому ринку курятини. Згідно з державною статистикою, торік українські птахівники поставили за кордон 328 тис. тонн курятини і зайняли 6-е місце у глобальному рейтингу експортерів, обійшовши Росію і Канаду.

Більше того, не так давно Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік, що дозволить вітчизняним птахівникам істотно наростити поставки м'яса птиці у Європу.

Ініціативу ЄК пов'язують з найбільшим виробником курятини в Україні - агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка.

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