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Украина сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

Украина сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

Киев • УНН

 • 10704 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В обновленном рейтинге сборных ФИФА национальная команда Украины сохранила позицию в топ-30, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Наша национальная сборная имеет в активе 804 балла и разместилась на 30-й ступени. Ближайший конкурент впереди Иран 816 баллов. Ближайший преследователь Австрия отстала на 31 пункт.

Топ-10 национальных сборных также не изменился: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Добавим, что соперники "сине-желтых" по отборочной группе ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия - 14, Исландия - 21, Турция - 24, Финляндия - 93 (1), Косово - 166 (-1).

Как сообщал УНН, сборная Украины не будет проводить товарищеские встречи в январе.

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