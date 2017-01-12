Україна зберегла 30-е місце в рейтингу ФІФА

Наша національна збірна має в активі 804 бали і розмістилася на 30-му щаблі. Найближчий конкурент попереду Іран має 816 балів. Найближчий переслідувач Австрія відстала на 31 пункт.

Топ-10 національних збірних також не змінили свої позиції: Аргентина, Бразилія, Німеччина, Чилі, Бельгія, Колумбія, Франція, Португалія, Уругвай, Іспанія.

Додамо, що суперники "жовто-блакитних" по відбірковій групі ЧС-2018 розташувались наступним чином: Хорватія – 14, Ісландія – 21, Туреччина – 24, Фінляндія – 93 (+1), Косово – 166 (-1).

Як повідомляв УНН, збірна України не проводитиме товариських зустрічей у січні