Украина заинтересована во встрече с Путиным в любом формате - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате. Об этом в интервью одному из телеканалов сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Сегодня Украина, Германия и Франция заинтересованы во встрече в” нормандской формате “. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации в любом формате
Детали
Президент напомнил о недавних переговоры в видеоформате с лидерами ФРГ и Франции, после чего европейские партнеры провели переговоры с президентом РФ.
“Я не знаю всех деталей их встречи, понятно почему. Но, те вещи, о которых мы говорили — они не были конфликтными, и мы готовы к некоторым шагом вперед, чтобы встреча состоялась ... Думаю, процент того, будет ли встреча (лидеров „нормандского формата“ — ред.), зависит от России”, - добавил он.
Что было раньше
По итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, который состоялся 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации при целесообразности и нормандского саммита ”.
Ранее в Кремле заявили , что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.