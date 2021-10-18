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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Украина заинтересована во встрече с Путиным в любом формате - Зеленский

Украина заинтересована во встрече с Путиным в любом формате - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 29622 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате. Об этом в интервью одному из телеканалов сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Сегодня Украина, Германия и Франция заинтересованы во встрече в” нормандской формате “. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации в любом формате

Детали

Президент напомнил о недавних переговоры в видеоформате с лидерами ФРГ и Франции, после чего европейские партнеры провели переговоры с президентом РФ.

“Я не знаю всех деталей их встречи, понятно почему. Но, те вещи, о которых мы говорили — они не были конфликтными, и мы готовы к некоторым шагом вперед, чтобы встреча состоялась ... Думаю, процент того, будет ли встреча (лидеров „нормандского формата“ — ред.), зависит от России”, - добавил он.

Что было раньше

По итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, который состоялся 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации при целесообразности и нормандского саммита ”.

Ранее в Кремле заявили , что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

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