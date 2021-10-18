Україна зацікавлена у зустрічі з Путіним у будь-якому форматі — Зеленський

Цитата

“Сьогодні Україна, Німеччина і Франція зацікавлені у зустрічі в “Нормандському форматі”. Україна зі свого боку зацікавлена у зустрічі з президентом Російської Федерації у будь-якому форматі

Деталі

Президент нагадав про нещодавні переговори у відеоформаті з лідерами ФРН та Франції, після чого європейські партнери провели переговори з президентом РФ.

“Я не знаю всіх деталей їхньої зустрічі, зрозуміло чому. Але, ті речі про які ми говорили — вони не були конфліктними, і ми готові до деяків кроків вперед, щоб зустріч відбулась... Думаю, відсоток того, чи буде зустріч (лідерів „нормандського формату“ — ред.) , залежить від Росії”, — додав він.

Що було раніше

За підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації при доцільності і нормандського саміту”.

Раніше в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.