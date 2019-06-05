Украина заинтересована в сотрудничестве с США в вопросе отечественного ВПК - Гройсман

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 109908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. На встрече премьер-министра Владимира Гройсмана со Старшим советником США по вопросам реформирования ВПК Украины Дональдом Винтером говорилось об интересе Украины в эффективности и прозрачности военно-оборонного комплекса, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Одной из главных задач Дональда Винтера является помощь Украине в реформировании государственного концерна “Укроборонпром”.

“Без сомнения у вас важная роль, и мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия, знания и опыт, чтобы сделать украинский ВПК максимально эффективным”, — сказал Владимир Гройсман.

“Я очень рад быть в Украине. У меня важная задача. И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины”, — отметил в свою очередь Дональд Винтер.

Напомним, Правительство подготовило проект закона по аудиту “Укроборонпрома”.

Украинские Национальные Новости

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